Angelo Floramo ospite a I Colloqui dell' Abbazia

Udinetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista del terzo incontro autunnale in Abbazia di Rosazzo, il medievista Angelo Floramo con il libro “Vita nei Campi. Storie di terra, uomini e bestie” (Bottega Errante Edizioni). L’ incontro avrà luogo giovedì 16 ottobre alle 18 all’Abbazia di Rosazzo (Manzano-Ud), nell’ambito del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Vitali e Floramo tra gli ospiti dei Colloqui dell'Abbazia - Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga", nella storica Abbazia di Rosazzo (Udine) ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Angelo Floramo Ospite Colloqui