Con due attacchi così massicci e potenzialmente prolifici (quello del Modena lo è già, con 13 reti, mentre il Palermo è fermo a 9) aspettiamoci possa essere la giornata dei portieri, al "Barbera". L'avvio di stagione di Leandro Chichizola ha già confermato la bontà della scelta estiva di Catellani, convinto di dover inserire esperienza e abilità tecnica in un ruolo cardine per il gioco di Sottil: "A La Spezia, da giocatore, ho conosciuto Catellani e da qualche anno mi chiedeva di venire a Modena – ha raccontato a 'Gialli di Sera' – questa estate le due società hanno trovato un accordo e ho scelto di venire.

"Andremo a Palermo con le nostre 'armi'"