Andrea Sempio rompe il silenzio | ‘Ecco perché ho revocato il mandato all’avvocato Lovati’

“Una decisione sofferta, ma inevitabile”. Una scelta difficile, maturata dopo settimane di tensione e divergenze interne alla difesa. Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato in esclusiva a la Vita in diretta del 15 ottobre di aver revocato il mandato al suo legale, l’avvocato Massimo Lovati. “È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero”, ha spiegato ai microfoni di Rai1. “Abbiamo avuto un incontro nel quale speravo di appianare alcune divergenze, ma purtroppo non è stato possibile. L’avvocato Lovati è una persona che stimo profondamente, un grande penalista, ma ha una visione molto netta, e non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Andrea Sempio rompe il silenzio: ‘Ecco perché ho revocato il mandato all’avvocato Lovati’

