Andrea Sempio | Non ho ucciso Chiara Poggi Ecco perché ho revocato il mandato all' avvocato Massimo Lovati

A La Vita in diretta il 37enne ha spiegato le ragioni della sua decisione: «Idee diverse sulla strategia difensiva». Ancora una volta ha ribadito la sua innocenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Andrea Sempio: «Non ho ucciso Chiara Poggi. Ecco perché ho revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati»

Contenuti che potrebbero interessarti

Il video che Andrea Sempio ha mandato in esclusiva a #VitaInDiretta, in cui spiega le regioni che lo hanno portato a revocare il mandato all’avvocato Lovati. #Garlasco #ChiaraPoggi #LaVitaInDiretta - X Vai su X

“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Sempio rompe il silenzio su Lovati: “Ecco perché l’ho fatto. Le sue dichiarazioni? Non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci” - Il 37enne spiega la decisione di revocare il mandato: "Divergenze sulla strategia difensiva, non è stato facile" ... Da ilfattoquotidiano.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: “Revoca Lovati? Divergenze insuperabili”/ “Non ho ucciso io Chiara Poggi” - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio spiega la revoca di Lovati e ribadisce di non essere l'assassino di Chiara Poggi. Riporta ilsussidiario.net

Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio: “Ecco perché ho licenziato l’avvocato Lovati” - Per la prima volta da quando il suo nome è tornato al centro del caso Garlasco, Andrea Sempio ha deciso di parlare apertamente. Segnala thesocialpost.it