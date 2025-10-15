Andrea Sempio in tv | Massimo Lovati? Lo stimo ma non era possibile avere un dialogo E su Chiara Poggi | Non l’ho uccisa io

Garlasco (Pavia), 15 ottobre 2025 – "Speravo di appianare alcune divergenze. Ma non era possibile avere un dialogo con lui”. Usa parole nette, Andrea Sempio, nelle interviste a la “Vita in diretta” e “Dentro la notizia”, questo pomeriggio, per spiegare le ragioni della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati, che ieri aveva detto la sua versione sempre in tv a “Dentro la notizia”. Una querela, due dossier disciplinari, la pubblicità ai dentisti in Albania: ma l’avvocato Lovati ci scherza su Il 37enne rompe il silenzio e per la prima volta illustra i motivi che lo hanno spinto a revocare il mandato al suo legale Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Andrea Sempio in tv: “Massimo Lovati? Lo stimo ma non era possibile avere un dialogo”. E su Chiara Poggi: “Non l’ho uccisa io”

