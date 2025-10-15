Andrea Sempio | Ho revocato l’incarico a Massimo Lovati E il circo mediatico non è l’unico motivo

«È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero». Andrea Sempio, unico indagato del nuovo filone sul caso Garlasco, rompe il silenzio e spiega perché ha revocato il mandato al suo legale Massimo Lovati. Parla per la prima volta a La Vita in Diretta. «Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile». «Non era possibile avere un dialogo con lui». «L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista», ha dichiarato Sempio. «È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il video che Andrea Sempio ha mandato in esclusiva a #VitaInDiretta, in cui spiega le regioni che lo hanno portato a revocare il mandato all’avvocato Lovati. #Garlasco #ChiaraPoggi #LaVitaInDiretta - X Vai su X

“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Sempio spiega perché ha revocato l'incarico a Massimo Lovati: «Una decisone presa tutt’altro che a cuor leggero» - Andrea Sempio rompe il silenzio e spiega le ragioni che lo hanno spinto a revocare il mandato ... Riporta leggo.it

Andrea Sempio: «Ecco perché ho revocato l'incarico a Massimo Lovati. Il circo mediatico? Non è l'unico motivo» - «È stata una decisone tutt’altro che presa a cuor leggero». Secondo msn.com

Andrea Sempio a “Vita in Diretta”: «Ho revocato il mandato al mio legale, ma resto fiducioso nella verità» - In esclusiva su Rai 1, durante la puntata de “La Vita in Diretta”, Andrea Sempio ha rotto il silenzio e spiegato per la prima volta le ragioni che lo hanno ... Secondo lifestyleblog.it