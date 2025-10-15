Andrea Sempio a La Vita in Diretta | ‘Ecco perché ho revocato il mandato al mio avvocato

Ospite in esclusiva a “Vita in diretta” su Rai 1, Andrea Sempio ha deciso di rompere il silenzio e spiegare pubblicamente le ragioni che lo hanno portato a revocare il mandato al suo avvocato Massimo Lovati. Nel corso dell’intervista, Sempio ha raccontato che la scelta non è stata affatto semplice, ma frutto di divergenze sulla strategia difensiva da adottare. “Decisione sofferta, ma non c’era più dialogo”. “ Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati – ha dichiarato Sempio –. È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro in cui speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Andrea Sempio a La Vita in Diretta: ‘Ecco perché ho revocato il mandato al mio avvocato

Leggi anche questi approfondimenti

“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Lovati "Auguro a chi mi succederà buon lavoro" #Mattino5 - X Vai su X

Andrea Sempio: «La revoca del mandato a Lovati? Avevamo idee diverse, non era più possibile dialogare con lui. Il circo mediatico non è l'unico motivo» - Dopo la revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati, 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi ha deciso di spiegare le sue ragioni ... Si legge su msn.com

Delitto di Garlasco/ Taccia: “Sempio non condivideva più le scelte di Lovati, e a livello mediatico…” - Si parla del delitto di Garlasco a La vita in diretta e l'avvocato di Sempio, Taccia, ha commentato la separazione da Massimo Lovati ... Scrive ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, Lovati: “Spero Sempio mi confermi”/ “Offendere i clienti è una mia strategia” - Il delitto di Garlasco negli studi di Dentro la notizia e La vita in diretta, con le parole dell'avvocato Massimo Lovati: cos'ha detto ... Da ilsussidiario.net