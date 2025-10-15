Andrea Roncato sull’ex moglie Stefania Orlando | Quando mi offrivano la cocaina ci cascavo un periodo terribile lei ha sofferto molto e non me lo perdonerò mai

Durante un evento romano negli anni ’90, Andrea Roncato incontra e conosce Stefania Orlando e ne rimane folgorato. Bionda, alta e bellissima, Stefania ha 27 anni ed è uno dei nuovi volti di Canale 5 e lavora come valletta al fianco di Claudio Lippi programma del mezzogiorno “ Sì o no”. La chiacchierata di una sera si trasforma ben presto in una frequentazione. L’unione tra Stefania Orlando e Andrea Roncato è solida e non viene scalfita neppure dagli impegni di lavoro, che entrambi hanno tra cinema e tv. Nel 1995 Stefania passa in Rai e diventa la valletta di Fabrizio Frizzi insieme ad Adriana Volpe nel programma “Scommettiamo che. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Andrea Roncato sull’ex moglie Stefania Orlando: “Quando mi offrivano la cocaina ci cascavo, un periodo terribile, lei ha sofferto molto e non me lo perdonerò mai”

Argomenti simili trattati di recente

Stasera ? giovedi’ 9 ottobre in prima TV su Rai 1, dalle ore 21.30, il nostro @ascoleseandrea sarà presente nel cast de “La ricetta della felicita”, nella sesta puntata diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi, Lucia Mascino e Andrea Roncato. - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato/ “La differenza d’età non è mai stata un problema” - Il primo incontro su un set cinematografico grazie alla figlia di lei, ... Secondo ilsussidiario.net

Perché è finito il matrimonio tra Andrea Roncato e Stefania Orlando?/ “Lei è uscita di casa e…” - Andrea Roncato e Stefania Orlando, perché il matrimonio tra l'attore e l'ex moglie è finito? Segnala ilsussidiario.net