Andrè De La Roche all’Accademia di Balletto Musica e Teatro

Mercoledì 23 ottobre un workshop esclusivo per danzatori a Bagnoli nell’Accademia di Luana Iaquaniello. L’incontro è aperto a danzatori e danzatrici di livello intermedio e avanzato. Un appuntamento imperdibile per il mondo della danza: mercoledì 23 ottobre, l’Accademia di Balletto, Musica e Teatro di Luana Iaquaniello ospiterà un workshop d’eccellenza con André De La Roche, leggenda internazionale della danza jazz, . 🔗 Leggi su 2anews.it

