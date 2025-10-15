Andate a prendere in giro qualcun altro signore ' gela' l' inviato di Caterina Balivo Lei reagisce così video
Durante la puntata de La Volta Buona andata in onda ieri, 14 ottobre, a un certo punto si è parlato di amore e tradimenti. Tutto bene fino a quando l'inviato Domenico Marocchi ha fermato un signore per chiedergli un'opinione. La reazione dell'uomo, però, è stata piuttosto curiosa tanto che alla. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Un 25enne è evaso dagli arresti domiciliari per andare a prendere un caffé al bar con la madre. - facebook.com Vai su Facebook