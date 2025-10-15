La settimana scorsa il Parlamento monocamerale ucraino ha adottato la Risoluzione n.14301 che concerne l’impossibilità di effettuare elezioni locali con la legge marziale in vigore. Stabilità del potere. Continueranno a detenere il potere i vertici politici di tutte le suddivisioni amministrative dell’Ucraina, dai villaggi alle città, dai distretti alle regioni ( oblast’ ). I sindaci e i consigli regionali svolgeranno le loro funzioni fino a che non saranno garantite le condizioni per indire nuove elezioni. In altre parole, fino a che non sarà raggiunta una tregua o firmato un trattato di pace. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Ancora niente elezioni in Ucraina: Zelensky blinda il potere a livello locale