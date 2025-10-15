Ancora niente elezioni in Ucraina | Zelensky blinda il potere a livello locale

La settimana scorsa il Parlamento monocamerale ucraino ha adottato la Risoluzione n.14301 che concerne l’impossibilità di effettuare elezioni locali con la legge marziale in vigore. Stabilità del potere. Continueranno a detenere il potere i vertici politici di tutte le suddivisioni amministrative dell’Ucraina, dai villaggi alle città, dai distretti alle regioni ( oblast’ ). I sindaci e i consigli regionali svolgeranno le loro funzioni fino a che non saranno garantite le condizioni per indire nuove elezioni. In altre parole, fino a che non sarà raggiunta una tregua o firmato un trattato di pace. 🔗 Leggi su Follow.it

