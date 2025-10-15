anconetani alla ribalta logrippo in finale a bari

Il tennis marchigiano e in particolare quello della provincia anconetana continua a brillare grazie ai suoi giovani che continuano a vincere e convincere in giro per il mondo. Negli ultimi giorni ci è riuscito ancora una volta il talentuoso Mattia Logrippo, sedicenne del Camerata Picena che aveva già vinto un titolo J30 ITF recentemente. Nello scorso weekend, il tennista ha sfiorato il bis in Puglia: è stato infatti un fine settimana dalle mille emozioni per Mattia Logrippo al J60 di Bari. Il giovane talento del Tennis Camerata Picena, che si allena alla Galimberti Academy, ha vissuto la sensazione agrodolce di una finale persa nel singolo contro il francese Matisse Martin (4-6 1-6) ma ha saputo riscattarsi immediatamente con la vittoria nel doppio insieme al compagno Carlo Paci contro la coppia CiaschettiDe Vizia per 7-5 6-3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

