Anche tu acquisti e vendi oggetti usati? Il 63% degli italiani conferma La Campania al terzo posto

Second hand (seconda mano), sostenibilità o convenienza? In Campania il riuso vale 2,9 miliardi, con il 62% online. «Un modo intelligente di fare economia sostenibile» dicono i campani. E tu, compreresti usato per risparmiare e aiutare l’ambiente?. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Anche tu acquisti e vendi oggetti usati? Il 63% degli italiani conferma. La Campania al terzo posto

