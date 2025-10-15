Anche la Marina degli Stati Uniti vuole il suo caccia del futuro
La Marina degli Stati Uniti è pronta per scegliere il suo nuovo caccia imbarcato di sesta generazione per continuare da "affermarsi" nei confronti aeronavali del futuro e garantire la proiezione di potenza da sempre affidata alle portaerei della flotta. Secondo alcuni rapporti diffusi dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è pronto a scegliere quale sarà il prototipo di caccia imbarcato di nuova generazione da mettere in produzione per entrare a far parte della flotta aerea della Marina degli Stati Uniti e sostituire gradualmente i caccia imbarcati FA-18 Super Hornet e gli EA-18 Growlers. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
