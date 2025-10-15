Anche il Vaticano massacra Eugenia Roccella! Attacco durissimo | la risposta imbarazzata

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha ribadito la sua posizione dopo le polemiche seguite alle sue recenti dichiarazioni sui viaggi della memoria. « Sono perfettamente d’accordo con il cardinale Parolin. Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l’antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere. È esattamente quello che ho voluto dire », ha chiarito la ministra, sottolineando l’importanza del valore educativo e civile dei luoghi della memoria. Il sostegno del cardinale Parolin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

