Anche a Novara Medici Senza Frontiere in piazza con i biscotti solidali
Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del fondo emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 11 ottobre 2025 si terrà il corso, promosso dall’Asl Novara con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara, dal titolo “ LA RETE DELLA VITA. La donazione di organi e tessuti presso l’ASL NO” dalle 9:00 alle 1 - facebook.com Vai su Facebook
Medici senza frontiere in piazza ad Asti - Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere (MSF) sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza ... Come scrive gazzettadasti.it
Verona si mobilita per l’emergenza: tornano i “Biscotti Senza Frontiere” - Verona sarà tra le protagoniste della seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, la campagna nazionale di Medici Senza Frontiere ... Scrive veronaoggi.it
“Sto con Medici Senza Frontiere per la Palestina. È il momento di agire in questo orrore”: così Brunori Sas all’Arena di Verona – IL VIDEO - All'Arena di Verona il cantautore ha voluto dare voce a MSF portando sul palco il Direttore dei programmi italiani ... Secondo ilfattoquotidiano.it