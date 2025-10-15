Anche a Novara Medici Senza Frontiere in piazza con i biscotti solidali

Novaratoday.it | 15 ott 2025

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del fondo emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

