Anche a Novara Medici Senza Frontiere in piazza con i biscotti solidali
Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del fondo emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 11 ottobre 2025 si terrà il corso, promosso dall’Asl Novara con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara, dal titolo “ LA RETE DELLA VITA. La donazione di organi e tessuti presso l’ASL NO” dalle 9:00 alle 1 - facebook.com Vai su Facebook
Biscotti solidali, Barilla sostiene Medici Senza Frontiere - Nel fine settimana, in oltre 150 piazze italiane, è in programma la raccolta fondi 'Biscotti senza frontiere'. ansa.it scrive
Verona si mobilita per l’emergenza: tornano i “Biscotti Senza Frontiere” - Verona sarà tra le protagoniste della seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, la campagna nazionale di Medici Senza Frontiere ... Scrive veronaoggi.it
‘Medici senza frontiere’ all’Outlet - 30, Castel Guelfo The Style Outlets ospiterà l’associazione Medici Senza Frontiere che, ogni giorno, si occupa di assistere migliaia di persone in tutto il ... Si legge su ilrestodelcarlino.it