Amt Terrile | Debito sopra i 100 milioni ed è scontro in commissione per l’assenza di Salis

È partita alle 9.30, ma si è già arenata alle mozioni d'ordine della minoranza, la commissione sul futuro di Amt, l'azienda municipalizzata del trasporto pubblico la cui situazione di crisi è stata denunciata a più riprese dalla sindaca Silvia Salis e dalla maggioranza di centrosinistra.Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

Oscillano fra i 71 e i 99 milioni di euro le perdite di bilancio accumulate da Amt fra il 2023 e il 31 agosto 2025. Sono le cifre choc fornite in una conferenza stampa dalla sindaca Silvia Salis, affiancata dal vicesindaco Alessandro Terrile, dal presidente di Amt, F - facebook.com Vai su Facebook

Crisi Amt, Salis: "Ecco a quanto ammonta il buco di bilancio. Azienda resterà pubblica" - Quella che è stata rilevata "è la maggior perdita della storia di Amt" così la sindaca di Genova Silvia Salis ha aperto la conferenza stampa indetta per fare il punto sulla situazione dell'azienda di ... Si legge su primocanale.it

Amt, crisi aziendale. Il collegio sindacale al cda: “Piano entro 30 giorni” - Genova – Amt si trova in una situazione di "crisi aziendale" e il consiglio di amministrazione della società è chiamato a presentare un piano di intervento entro 30 giorni per porre rimedio alla ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Gratuità Amt, Terrile: “Più incassi dai ticket: occorre aumentare la platea di chi paga” - Genova – «La politica tariffaria di Amt va rivista, perché la platea dei passeggeri paganti va aumentata». Segnala ilsecoloxix.it