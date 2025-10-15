Amt le aziende creditrici alzano la voce | A rischio servizi e 100 posti di lavoro

Le sei imprese di Anav Liguria che hanno in appalto linee di trasporto scolastico e i bus sostitutivi della Genova-Casella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Amt, le aziende creditrici alzano la voce: “A rischio servizi e 100 posti di lavoro”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Amt, le aziende creditrici alzano la voce: “A rischio servizi e 100 posti di lavoro” - Le sei imprese di Anav Liguria che hanno in appalto linee di trasporto scolastico e i bus sostitutivi della Genova- Da ilsecoloxix.it

Crisi Amt, Salis: "Ecco a quanto ammonta il buco di bilancio. Azienda resterà pubblica" - Quella che è stata rilevata "è la maggior perdita della storia di Amt" così la sindaca di Genova Silvia Salis ha aperto la conferenza stampa indetta per fare il punto sulla situazione dell'azienda di ... Lo riporta primocanale.it

Amt, Salis: “Operazione verità, perdite fino a 99 milioni. Ma rimarrà pubblica” - Salis su Amt: "Oscillano fra i 71 e i 99 milioni di euro le perdite di bilancio, serviva un’operazione verità nei confronti dei cittadini: ma l’azienda ... Scrive ilsecoloxix.it