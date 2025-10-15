Amt in crisi ma i dirigenti vogliono Audi come auto aziendale
Al dirigente l'utilitaria proprio non piace. Già perché, nonostante la crisi in cui versa Amt, di recente dodici dirigenti si sono visti recapitare una fiammante Audi Q2 come auto aziendale. Si tratta del più piccolo crossover della casa tedesca, con motori benzina e diesel da 110 a 300 cavalli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
