Amt | è il giorno della commissione polemiche per l' assenza della sindaca
È partita alle 9.30, ma si è già arenata alle mozioni d'ordine della minoranza, la commissione sul futuro di Amt, l'azienda municipalizzata del trasporto pubblico la cui situazione di crisi è stata denunciata a più riprese dalla sindaca Silvia Salis e dalla maggioranza di centrosinistra.
Amt, iniziata la lunga commissione consiliare sulla crisi: anche i lavoratori in sala rossa - Intanto le aziende fornitrici in attesa di pagamenti per 3,2 milioni scrivono a Salis: "La crisi di Amt non può essere gestita mettendo a rischio la tenuta economica di altre imprese"