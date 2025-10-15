Ricordi quella sensazione di fatica solo a guardare lo schermo? Le dita che fanno fatica a muovere le levette del joystick per il sollevamento pesi, il polso che si stanca per la velocità richiesta nel nuoto? Se la risposta è sì, allora “HyperSports” di Konami è stato probabilmente un capitolo fondamentale della tua infanzia videoludica. E oggi, per gli irriducibili fan Amiga, c’è una ragione in più per festeggiare: HyperSports è finalmente disponibile per Amiga, grazie a una conversione moderna rilasciata su itch.io. HyperSports: L’Arcade che Metteva Alla Prova Fisica e Mentale. Prima di tuffarci nei dettagli di questa nuova versione, è d’obbligo un passo indietro. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [AMIGA] Un Tuffo Nel Passato: HyperSports Arriva (Finalmente) Su Amiga!