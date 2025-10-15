Amici della Musica di Oleggio inaugurazione della nuova stagione

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre, alle ore 21, presso la sala 2 del Teatro comunale di via Roma, gli Amici della Musica di Oleggio inaugureranno la nuova stagione 2526 con un concerto straordinario per il quale si esibirà una formazione strumentale appositamente costituita per questa occasione.E’ la prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

