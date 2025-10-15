Amici 25 Lorella Cuccarini | Con Anna Pettinelli discutiamo perché abbiamo gusti diversi Maria? Una grande donna

La showgirl più amata dagli italiani, Lorella Cuccarini, ha fatto un bilancio della sua lunga carriera e svelato qualche retroscena circa il suo arrivo nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Lorella Cuccarini: "Con Anna Pettinelli discutiamo perché abbiamo gusti diversi. Maria? Una grande donna"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Super boom ieri pomeriggio per Amici che raggiunge 3.094.000 spettatori pari al 26.4% #lorellacuccarini #fblifestyle #AscoltiTv #amici25 #amicidimariadefilippi - facebook.com Vai su Facebook

Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono i professori di canto di #Amici25! Pronti a scoprire insieme a loro chi tra i cantanti conquisterà il banco? - X Vai su X

Lorella Cuccarini: «Pippo Baudo è stato un padre. Dico grazie a Maria De Filippi. Playboy mi offrì 150 milioni di lire» - «Lo è stata fin dal primo momento, nonostante avessi un po’ di paura ... Riporta ilmattino.it

Opi nei guai ad Amici 25: scontro con Lorella Cuccarini e critiche di Gigi D’Alessio/ Esibizione finisce male - Brutta puntata per Opi, che sbaglia l'esibizione nella terza registrazione di Amici 25 e finisce nel mirino di critiche durissime: cos'è successo ... Si legge su ilsussidiario.net

Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione" - Opi non accetta le critiche ricevute da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25: duro confronto in studio tra l'allievo e i professori della scuola. Come scrive msn.com