Amianto nel terreno stop ai lavori della preferenziale 90-91

Nelle scorse settimane in alcune zone del cantiere per la preferenziale 90-91 di piazzale Zavattari-Stuparich è stata rilevata la presenza di amianto in frammenti compatti non polverizzati di pochi millimetri. "Il materiale rilevato – spiega la nota del Comune – è stato individuato durante le operazioni di vagliatura del terreno scavato in cantiere e destinato a successivo reimpiego, e non era stato trovato nelle fasi preliminari delle opere, durante le campionature, perché molto fine e localizzato in alcune porzioni del cantiere". Dalle ricognizioni storiche effettuate la presenza del materiale inquinante è riconducibile a lavori effettuati negli anni ‘50-‘60 del secolo scorso per la copertura dell’alveo del fiume Olona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it