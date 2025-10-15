America's Cup 2027 a Napoli Bagnoli si riempie di case vacanza | Intero palazzo diventa B&B

Piergaetano Orlando di Aigo Confesercenti a Fanpage.it: "Aumentate del 30 per cento le richieste di nuove aperture di case vacanza a Bagnoli nel 2025, con l'annuncio dell'America's Cup". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ieri a Napoli doppia presentazione dell'American Cup sia in Camera di Commercio che in Confindustria... Da mesi evidenziamo che anche la Penisola Sorrentina può e deve organizzarsi per cogliere questa straordinaria opportunità. Purtroppo al momento a li

Coppa America a Napoli, Nepi "è una sfida da vincere". Ad Sport e Salute "rigenerazione di Bagnoli è primo obiettivo"

America's Cup 2027 a Napoli, Bagnoli si riempie di case vacanza: "Intero palazzo diventa B&B"" - "Aumentate del 30 per cento le richieste di nuove aperture di case vacanza a Bagnoli nel 2025

America's Cup a Napoli: "Si parte a maggio 2027". Solo le Olimpiadi hanno impatto economico e occupazionale superiore - Manfredi: «Questa sfida non è solo la mia sfida, ma la nostra sfida»

America's Cup 2027: 1,2 miliardi per Napoli e una vetrina internazionale - La 38ª edizione dell'America's Cup, in programma a Napoli nel 2027, non sarà soltanto la massima sfida velica mondiale: secondo uno studio della Luiss Business School, l'impatto economico stimato