Amelia un service del Lions Club sul tema I Predicatori gli eretici le streghe ai tempi di San Bernardino
Dopo il Service culturale dal titolo "San Bernardino da Siena e l’Osservanza", organizzato lo scorso mese di maggio presso il Palazzo dei Priori a Narni, il Lions Club ha voluto replicare l’esperienza. Stavolta ad Amelia, con un tema dedicato a "I predicatori, gli eretici, le streghe ai tempi di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
