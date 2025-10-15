Ambrogino d' Oro alla Flotilla? Il premio va a chi capisce chi è più stupido | GUARDA

Ci mancava soltanto l'Ambrogino d'oro alla Flotilla. Ma loro l'hanno rifiutato, perché Milano è gemellata con Tel Aviv, cioè per un motivo antisemita. Ho una proposta da fare al Consiglio Comunale di Milano e al sindaco Sala, diamo l'Ambrogino d'oro a chi, in Italia, riesce a spiegarci se è più stupido il motivo per cui Pd e 5Stelle lo avevano assegnato alla Flotilla o è più stupido il motivo per cui la Flotilla lo rifiuta. Chi riesce a rispondere a questa domanda merita l'Ambrogino d'oro. Il punto con il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

