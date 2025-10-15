Ambrogino d' oro alla Flotilla Bernardini de Pace parla di sceneggiata | l' avvocata di Raoul Bova contro Sala
L'avvocata di Raoul Bova Bernardini de Pace si è schierata contro la possibilità che Milano assegni l'Ambrogino d'oro alla Flotilla: la lettera a Sala. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
"In Italia abbiamo una lunga tradizione di screditamento e criminalizzazione della solidarietà. Demonizzano l'azione popolare dal basso perché è potente, fa una paura incredibile". La Global Sumud Flotilla è stata candidata all’Ambrogino d’oro, il premio che s - facebook.com Vai su Facebook
Cruciani: “La mia amica Annamaria Bernardini de Pace ha detto che se danno l’Ambrogino d’oro alla Flotilla lei restituirà il suo. Io col cazzo che restituisco il mio, lo dessero a chi vogliono, me ne fotto totalmente! Amica mia, hai voluto fare una chiassata dai!” - X Vai su X
Ambrogino d'oro alla Flotilla, Bernardini de Pace parla di "sceneggiata": l'avvocata di Raoul Bova contro Sala - L'avvocata di Raoul Bova Bernardina de Pace si è schierata contro la possibilità che Milano assegni l'Ambrogino d'oro alla Flotilla: lettera a Sala. virgilio.it scrive
Ambrogino d'Oro a Global Sumud Flotilla e Donald Trump, le due proposte che spaccano Milano - Con Flotilla si intende premiare la testimonianza umanitaria, con il tycoon si scommette su un criterio di utilità pubblica misurata ... Scrive italiaoggi.it
Milano, Bernardini De Pace a Sala: "Se l'Ambrogino andrà alla Flotilla restituirò il mio" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, Bernardini De Pace a Sala: 'Se l'Ambrogino andrà alla Flotilla restituirò il mio' ... Lo riporta tg24.sky.it