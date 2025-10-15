Ambrogino d’oro 2025 | quando candidature e come funziona

Scade oggi, 15 ottobre, il termine massimo entro cui avanzare le candidature per l’ Ambrogino d’oro 2025, una delle più alte onorificenze cittadine assegnate dal Comune di Milano. Gli Ambrogini sono destinati a persone, associazioni o enti che si sono distinti per il loro impegno in campo sociale, culturale, sportivo o civile. Le candidature possono essere presentate da cittadini, consiglieri comunali o associazioni, e tutte le proposte vengono poi esaminate da una commissione del Consiglio comunale, che seleziona i nomi da proporre all’Aula. L’assegnazione finale è votata dal Consiglio, che conferisce la medaglia d’oro o l’ attestato di benemerenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

