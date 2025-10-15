Ambrogino alla Flotilla pure Feltri non ci sta | Un’onta Se lo daranno lo restituirò Sala non può lavarsene le mani

Anche Vittorio Feltri è pronto a riconsegnare il suo Ambrogino d’oro nel caso in cui l’ipotesi di conferire l’onorificenza alla Flotilla dovesse concretizzarsi. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un editoriale sul Giornale, sotto il titolo «Assurdo premiare Hamas, riprendetevi la mia onorificenza», nel quale punta anche l’indice contro la scelta pilatesca di Giuseppe Sala: il sindaco ha rimandato alla responsabilità del consiglio comunale, di fronte alle proteste dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace che per prima ha manifestato l’enorme disagio di trovarsi affiancata ai naviganti pro-Pal, dicendosi pronta a restituire il premio ricevuto nel 2014. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ambrogino alla Flotilla, pure Feltri non ci sta: «Un’onta. Se lo daranno, lo restituirò. Sala non può lavarsene le mani»

