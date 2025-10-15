Ambra Angiolini la figlia Jolanda Renga ricattata | Volevano soldi per foto inesistenti ho denunciato tutto

La figlia dell'attrice e conduttrice ha rivelato di aver ricevuto un ricatto da parte di una persona che le ha chiesto 10.000 dollari. Un ricatto in piena regola subito da Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha denunciato di aver ricevuto un tentativo di estorsione tramite Instagram. Renga ha deciso di rendere pubblico il messaggio ricevuto in DM da una persona che l'ha minacciata di diffondere sue foto di nudo se non avesse acconsentito a pagare 10.000 dollari. La denuncia di Jolanda Renga "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. dì ad Ambra che se non riceverò 10. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga ricattata: "Volevano soldi per foto inesistenti, ho denunciato tutto"

