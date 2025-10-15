ambiente la tenuta di castelporziano riceve la certificazione fsc

Milano, 15 ott. (askanews) - La tenuta presidenziale di Castelporziano ha ricevuto la certificazione internazionale FSC - Forest Stewardship Council per la gestione del suo patrimonio forestale e per la lotta ai cambiamenti climatici. "Prendersi responsabilità di questo patrimonio - ha detto Giuseppe Bonanno, direttore di FSC Italia - significa esercitare una gestione attiva, una gestione adattativa, cioè fare piuttosto che attendere e questo è sempre più complicato. Questo a Castelporziano è stato fatto, è stato fatto all'interno di una cornice di gestione che prende in considerazione gli alti valori ambientali che ha il territorio e che si proietta al futuro per poter gestire al meglio questo patrimonio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

