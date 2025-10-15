Amazon Kuiper punta su orbite basse | internet veloce dove la fibra manca

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025

Al ComoLake 2025 di Cernobbio, Project Kuiper ha mostrato l’ambizione di Amazon: una rete in orbita terrestre bassa capace di portare internet veloce ovunque, coniugando tecnologia, industria e regole comuni. Un annuncio che parla a chi è rimasto ai margini della connettività e a chi investe in un’economia digitale più inclusiva. Regole e responsabilità nello . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

amazon kuiper punta su orbite basse internet veloce dove la fibra manca

© Sbircialanotizia.it - Amazon Kuiper punta su orbite basse: internet veloce dove la fibra manca

