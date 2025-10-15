Amato Confintesa Palermo | Chiediamo all’agenzia delle entrate risposte chiare nell’interesse dei lavoratori
È passato quasi un anno (5 novembre 2024) da quando l’Agenzia delle Entrate della Sicilia, secondo quanto il Tribunale di Palermo ha convalidato il rilascio dei locali, sede dell’Ufficio Territoriale di Palermo 2 in via Croci a Palermo. La data ultima per liberare l’immobile è stata fissata per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Confintesa Palermo presente al Convegno "La Camera del futuro la transazionedigitale delle imprese". E si continua a lavorare.... - facebook.com Vai su Facebook
Confintesa Palermo: “La città ha bisogno di una nuova operazione per la sicurezza” - Del 17/11/2022 un comunicato stampa di Confintesa Palermo in cui si chiedeva maggiore sicurezza nei luoghi più rappresentativi della città. Si legge su blogsicilia.it