Amato Confintesa Palermo | Chiediamo all’agenzia delle entrate risposte chiare nell’interesse dei lavoratori

È passato quasi un anno (5 novembre 2024) da quando l’Agenzia delle Entrate della Sicilia, secondo quanto il Tribunale di Palermo ha convalidato il rilascio dei locali, sede dell’Ufficio Territoriale di Palermo 2 in via Croci a Palermo. La data ultima per liberare l’immobile è stata fissata per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it