Amadou Haidara pronto a lasciare l’RB Lipsia con Aston Villa e Napoli che lo corteggiano

Dailynews24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura di Amadou Haidara al Red Bull Lipsia sembra volgere al termine. Secondo varie fonti, il calciatore della nazionale maliana ha deciso di non firmare un nuovo contratto con il club tedesco, aprendo così le porte a una potenziale partenza a gennaio Haidara saluta la Germania? Il contratto attuale del 27enne centrocampista scade a giugno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

amadou haidara pronto lasciareAmadou Haidara pronto a lasciare l’RB Lipsia con Aston Villa e Napoli che lo corteggiano - Secondo varie fonti, il calciatore della nazionale maliana ha deciso di non ... Scrive dailynews24.it

amadou haidara pronto lasciareNapoli interessato a Amadou Haidara: il Lipsia è pronto a cederlo, ma c’è anche l’Aston Villa - Ekrem Konur di CaughtOffside parla dell'interesse del Napolio per Amadou Haidara che il LIpsia lascerà andare sicuro ... Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Amadou Haidara Pronto Lasciare