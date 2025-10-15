Amadou Haidara pronto a lasciare l’RB Lipsia con Aston Villa e Napoli che lo corteggiano
L’avventura di Amadou Haidara al Red Bull Lipsia sembra volgere al termine. Secondo varie fonti, il calciatore della nazionale maliana ha deciso di non firmare un nuovo contratto con il club tedesco, aprendo così le porte a una potenziale partenza a gennaio Haidara saluta la Germania? Il contratto attuale del 27enne centrocampista scade a giugno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
