Amadeus è la nuova serie Sky Original in arrivo a dicembre: cinque episodi che mettono in scena l’ascesa fulminea e la caduta leggendaria di Wolfgang Amadeus Mozart, raccontata come una storia di genio, ambizione e vendetta, attraverso la storica rivalità con Antonio Salieri. Un’ audace rivisitazione ispirata all’opera teatrale di Peter Shaffer, con Will Sharpe nei panni di Mozart e Paul Bettany in quelli di Salieri. Indice. Amadeus, la Serie TV su Sky a dicembre – Trama: genio, ossessione e caduta. Cast e personaggi: un ensemble internazionale. Produzione e formato. Temi: rockstar nel Settecento. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Amadeus, la serie Sky arriva a dicembre: Will Sharpe è Mozart, Paul Bettany è Salieri