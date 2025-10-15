Amadeus il trailer della nuova serie Sky sulla leggendaria rivalità tra Mozart e Salieri

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per arrivare la nuova serie Sky Original “Amadeus” con Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart e Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell’invidioso compositore di corte Antonio Salieri. Basata sulla acclamata. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

