amadeus da dicembre su sky

Dite la verità: nel leggere il titolo avete pensato che Amedeo Sebastiani avesse deciso di cambiare un’altra volta azienda e tentare una nuova strada televisiva. No, per il momento ancora resiste sul Nove, e a debuttare su Sky a dicembre sarà una serie tv dedicata a colui a cui è in qualche modo ispirato il suo nome d’arte, ovvero Wolfgang Amadeus Mozart. Cinque episodi che esplorano l’ascesa fulminea e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII secolo, quasi una rockstar, tra genio, vendetta e la storica rivalità con Antonio Salieri. Una rivisitazione audace, basata sull’opera teatrale di Peter Shaffer, che vede Will Sharpe nei panni del protagonista e Paul Bettany in quelli del suo nemico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

