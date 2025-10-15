Alvino | Conte non stravolgerà il Napoli equilibrio la chiave

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia nel corso della trasmissione Dillo ad . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Questo pomeriggio Carlo Alvino, nel suo editoriale a “Dillo ad Alvino”, parla della “cura Conte”. Antonio Conte non è solo un vincente, secondo il giornalista, è un rigeneratore di talenti. Lo testimoniano Juan Jesus, tornato protagonista, e prima di lui McTomi - facebook.com Vai su Facebook

Alvino: "Leggo di improbabili cambi, a Torino Napoli molto equilibrato e con un solo obiettivo" - Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ del prossimo impegno del Napoli contro il Torino: "Sento e leggo di ... tuttonapoli.net scrive

Alvino ironico: "De Bruyne è il vero problema del Napoli: non puoi mai tenerlo fuori" - Il Napoli fatica tanto contro il Genoa ultimo in classifica, andando in svantaggio nel primo tempo ma riuscendo a ribaltarla nella ripresa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund. Come scrive tuttonapoli.net

Fiorentina-Napoli, Conte: "Una gara dominata ma il finale non mi è piaciuto" - E' un Antonio Conte contento per il risultato, ma insoddisfatto per un finale in cui il Napoli ha concesso troppo alla Fiorentina che ha trovato il gol e ha messo in apprensione un avversario che ... Secondo sport.sky.it