Alute Festival 2025 | ad Altavilla Irpina un viaggio tra gusto arte e musica
?????????????, giunto alla sua quarta edizione, accende nuovamente il centro storico di Altavilla Irpina con un evento che fonde tradizione, creatività e contaminazioni artistiche.In programma due giorni intensi, dove la narrazione si ispira alla struttura dantesca di Inferno, Purgatorio e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Ieri, sabato 11 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Università di Padova, il nostro Presidente Nazionale Giuseppe Toro ha partecipato al Festival della Salute 2025, organizzato da La Repubblica – GEDI Gruppo Editoriale. La sessione del mattino, dedicata al te - facebook.com Vai su Facebook
Oggi al Festival della Salute di Padova, insieme a Elena Cattaneo, Alberto Mantovani e Rosario Rizzuto, per discutere di come difendere la scienza e la medicina da disinformazione e negazionismo. L’Europa può e deve guidare questa sfida. @repubblica - X Vai su X
Alute Festival, “La Divina Commedia” ad Altavilla Irpina - Altavilla Irpina torna a vestirsi a festa con la quarta edizione dell’Alute Festival, in programma venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025. Si legge su irpinianews.it