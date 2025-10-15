Alute Festival 2025 | ad Altavilla Irpina un viaggio tra gusto arte e musica

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

?????????????, giunto alla sua quarta edizione, accende nuovamente il centro storico di Altavilla Irpina con un evento che fonde tradizione, creatività e contaminazioni artistiche.In programma due giorni intensi, dove la narrazione si ispira alla struttura dantesca di Inferno, Purgatorio e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

alute festival 2025 altavillaAlute Festival, “La Divina Commedia” ad Altavilla Irpina - Altavilla Irpina torna a vestirsi a festa con la quarta edizione dell’Alute Festival, in programma venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025. Si legge su irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Alute Festival 2025 Altavilla