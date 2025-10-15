Alunna 13enne fuma prof la rimprovera | Meno male che esistono i Turetta così ci sono meno donne come te

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso risale allo scorso anno scolastico ma è emerso solo a fine anno quando la ragazzina è stata bocciata in terza media e ha raccontato di essere stata vessata dal docente che le avrebbe urlato frasi come: "Uomini come Turetta esistono perché le donne come te lo hanno fatto arrivare a questo punto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

