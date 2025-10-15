Altro che secondo produttore di auto un’altra beffa per l’Italia | di nuovo snobbata da Byd

Lanotiziagiornale.it | 15 ott 2025

Era il 2024, la crisi di Stellantis in Italia era già evidente ma meno marcata di oggi, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dichiarava pubblicamente il suo obiettivo: far sbarcare in Italia un secondo produttore di automobili. Una mossa fondamentale per sopperire al crollo della produzione di Stellantis, che peraltro è persino peggiorato quest’anno. “Abbiamo contatti con diverse case automobilistiche”, diceva Urso senza fare nomi di aziende. Ma un nome, nell’aria, c’era: Byd. Anche Byd snobba l’Italia: altro che secondo produttore di auto nel Paese. Poco tempo dopo, infatti, è stato confermato che l’Italia fosse nella short list per il secondo impianto produttivo del gruppo in Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

