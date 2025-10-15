Altra scossa di terremoto in mare sul Gargano
Nel pomeriggio di oggi mercoledì 15 ottobre, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, ha localizzato una scossa di terremoto di magnitudo locale 2.4 nella zona sismica ribattezzata ‘Costa Garganica’, con epicentro in mare a 13 km da Lesina e a 14 da San Nicandro Garganico.Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
