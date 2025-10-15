Altra gaffe di Schillaci sulle nomine Da firmare restano solo le dimissioni

Il ministro piazza il Parisi sbagliato a capo dell’Antidoping: invece di Attilio, noto medico dello sport, ci finisce Giorgio, il Nobel alla fisica. Ennesima figuraccia dopo il caso Nitag. E per fortuna non ha scritto Heather. 🔗 Leggi su Laverita.info

