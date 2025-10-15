Almeno 16 morti nell’incendio di due fabbriche a Dhaka in Bangladesh

Internazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno sedici persone sono morte il 14 ottobre nellincendio di due fabbriche, una chimica e una tessile, a Dhaka, la capitale del Bangladesh, hanno riferito i vigili del fuoco. Il bilancio potrebbe però essere molto più alto. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

