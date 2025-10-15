Almanacco | Mercoledì 15 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano (il 289º negli anni bisestili). Mancano 77 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa.Aforisma di OttobreIl mese era ottobre, un mese di giorni che si accorciavano, ma di luce dorata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

