Almanacco | Mercoledì 15 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano (il 289º negli anni bisestili). Mancano 77 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa.Aforisma di OttobreIl mese era ottobre, un mese di giorni che si accorciavano, ma di luce dorata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

almanacco mercoled236 15 ottobreAlmanacco del 15 Ottobre: scopri curiosità, eventi e programmi tv sul Canale 79 - Il 15 ottobre segna l’uscita de “Il grande dittatore”, la nascita di Nietzsche e la Giornata delle donne rurali. Scrive infocilento.it

almanacco mercoled236 15 ottobreAlmanacco | Mercoledì 15 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Esce nelle sale 'Il grande dittatore', un film di satira sociale sul regime nazista il cui protagonista è Charlie Chaplin: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it scrive

almanacco mercoled236 15 ottobreMercoledì 15 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Secondo trevisotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Mercoled236 15 Ottobre