Almanacco | Martedì 15 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Per Santa Teresa tordi a distesa.Santo del giorno: Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)Oroscopo del 15 ottobre 2025 – MercoledìARIETEAmore - Giornata vivace. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’Almanacco Quotidiano de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 14 ottobre 2025. SANTI DEL GIORNO: San Callisto I; Santo Fortunato di Todi; San Gaudenzio; San Celeste... Per saperne di più:https://cittadino.ca/lalmanacco-quotidiano-de-il-cittadino-cana - X Vai su X

Almanacco del giorno: Buongiorno, oggi Martedì 14 Ottobre, è il 287º giorno e ne mancano 78 alla fine dell’anno. Oggi si celebra: San Callisto I. Aforisma del giorno: "Chi non ha mai toccato il fondo non può sapere quanto sia bello rialzarsi." Charles Bukowski - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco | Mercoledì 15 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Esce nelle sale 'Il grande dittatore', un film di satira sociale sul regime nazista il cui protagonista è Charlie Chaplin: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Riporta modenatoday.it

Mercoledì 15 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Si legge su trevisotoday.it

Almanacco | Martedì 14 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - , diventa il più giovane vincitore del Premio Nobel per la pace, che gli venne assegnato per la guida della resistenza non- modenatoday.it scrive