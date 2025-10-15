Almanacco | Giovedì 16 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 Ottobre è il 290° giorno del calendario gregoriano, mancano 75 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San GalloProverbio di OttobrePer San Gallo, para via e non fai falloAccadde Oggi1902 – Primo utilizzo della comparazione delle impronte digitali da parte dell'investigatore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

almanacco gioved236 16 ottobreGiovedì 16 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi è 16 ottobre e si celebrano Santa Margherita Maria Alacoque e Santa Edvige di Polonia. nostrofiglio.it scrive

almanacco gioved236 16 ottobreOroscopo di oggi giovedì 16 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Scopri cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale oggi, giovedì 16 ottobre. Secondo quotidiano.net

almanacco gioved236 16 ottobre16 ottobre, santo del giorno: Santa Margherita Maria Alacoque - Il 16 ottobre la Chiesa celebra Santa Margherita Maria Alacoque, una delle figure più amate della spiritualità cristiana, conosciuta come l’apostola del Sacro Cuore di Gesù. erreemmenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Gioved236 16 Ottobre