Alluvione il commissario Curcio | Presto un' ordinanza per semplificare le richieste di rimborsi

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarà un'ordinanza che semplificherà le richieste di contributo per chi ha subìto danni dall'alluvione del 2023 e del 2024. Lo ha annunciato il commissario per la ricostruzione post-alluvione 2023 Fabrizio Curcio, a margine del 69esimo Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri. Curcio ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

