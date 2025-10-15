Alluvione il commissario Curcio | Presto un' ordinanza per semplificare le richieste di rimborsi

Ci sarà un'ordinanza che semplificherà le richieste di contributo per chi ha subìto danni dall'alluvione del 2023 e del 2024. Lo ha annunciato il commissario per la ricostruzione post-alluvione 2023 Fabrizio Curcio, a margine del 69esimo Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri. Curcio ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

